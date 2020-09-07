شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة الخيرية: دولة الإمارات نموذج يحتذى في تطوير المبادرات الإنسانية والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 أكد سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن الإمارات دأبت منذ عهد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على زرع قيم الخير والعطاء في أبنائها وغرس مبادئ الإنسانية وصون الكرامة الإنسانية في نفوسهم.

Advertisements وأضاف في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري أنه سارت على هذا النهج قيادتنا الرشيدة لتصبح بلدنا الحبيبة من خلال هذا النهج السامي نموذجاً عالمياً ومثالاً يحتذى به في الارتقاء وتطوير المبادرات الإنسانية، تتصدر من خلاله دول العالم كافة في مجال العطاء الإنساني إلى جانب تصدرها لكثير من المؤشرات وتبوؤها المراتب الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي في شتى المجالات.

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