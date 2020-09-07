أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات بفايروس كورونا تجاوز 27 مليون حالة. وذكرت الجامعة، أن أعداد حالات الإصابة بالفايروس التاجي المستجد في العالم (حتى الساعة 4:28 بتوقيت العراق)، بلغ 27002224. وأشارت إلى أن حالات الوفاة 882053 شخصا، فيما تماثل للشفاء أكثر من 18 مليون شخص طوال فترة الجائحة.



جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 11 آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً. جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 11 آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات 'عدو البشرية' تتجاوز 27 مليوناً حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.