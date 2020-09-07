أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، أن سلفة 25 مليون دينار للموظفين تسدد على مدى ستة أعوام.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف".
وأشار البيان، إلى أن "التقديم على السلفة يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans وبدون كفيل".
وأشار البيان، إلى أن "التقديم على السلفة يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans وبدون كفيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يصدر بياناً بشأن سلفة الـ25 مليون دينار للموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.