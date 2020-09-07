الرافدين يصدر بياناً بشأن سلفة الـ25 مليون دينار للموظفين

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

وأشار البيان، إلى أن "التقديم على السلفة يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans وبدون كفيل".

