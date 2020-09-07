اختفاء أحد عناصر الأسطول الخامس الأمريكي في بحر العرب

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان مساء الاحد، إن "حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتزCVN 68) وطراد الصواريخ الموجهة (يو إس إس برينستون سي جي 59) تجريان حاليا عمليات بحث وإنقاذ في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية".وحجبت البحرية الأمريكية اسم البحار في الوقت الحالي وفقا لسياسة البحرية والولايات المتحدة، حيث أكد الأسطول الخامس أنه سيتم توفير التحديثات عندما تصبح متاحة.

هذا ولم يذكر البيان الصادر ظروف الاختفاء أو أسبابها.