احتجاجات بـ"الجبل الأسود" ضد فوز المعارضة في الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت شوارع جمهورية الجبل الأسود، مساء الأحد، خروج عشرات الآلاف في احتجاجات بعد أسبوع من فوز المعارضة الموالية لصربيا في الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أحد المتحدثين في تجمع حاشد في بودغوريتسا عاصمة البلاد: "لقد سئمنا من حرية شيتنيك".

كان "الشيتنيك" من المسلحين الصرب الذين ارتكبوا فظائع ضد المدنيين خلال الحرب العالمية الثانية وفي الصراعات اليوجوسلافية في تسعينيات القرن الماضي.

وفازت ثلاثة تحالفات معارضة بـ 41 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 81 في الانتخابات.

ويريدون تشكيل حكومة خبراء لتفكيك سلطة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش، الذي حكم البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما. ويتهمونه بالفساد والهجوم على منتقدي الحكومة.

وقاد ديوكانوفيتش جمهورية الجبل الأسود الصغيرة إلى الاستقلال عن صربيا في عام 2006 وأقام شراكة مع الغرب.

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وتتمتع الجبهة الديمقراطية الموالية لروسيا بأقوى نصيب في البرلمان بـ 27 مقعدا.

وتسبب توازن القوى هذا في مخاوف من أن تجد البلاد نفسها مرتبطة بصربيا وروسيا مرة أخرى، في ظل هذا الوضع.

وكرر ديوكانوفيتش اتهاماته التي ساقها خلال حملته الانتخابية بأن المعارضة تعمل من أجل المصالح الصربية والروسية.

ومن غير الواضح من نظم مسيرات الأحد. وقدم معظم المتحدثين أنفسهم على أنهم "وطنيون"، وفق الوكالة.

وذكرت صحيفة "فيجيستي" المستقلة أن العديد من السياسيين البارزين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة ديوكانوفيتش كانوا من بين المشاركين.