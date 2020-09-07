الفجيرة الخيرية: دولة الإمارات نموذج يحتذى في تطوير المبادرات الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن الإمارات دأبت منذ عهد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على زرع قيم الخير والعطاء في أبنائها وغرس مبادئ الإنسانية وصون الكرامة الإنسانية في نفوسهم.



وأضاف في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري أنه سارت على هذا النهج قيادتنا الرشيدة لتصبح بلدنا الحبيبة من خلال هذا النهج السامي نموذجاً عالمياً ومثالاً يحتذى به في الارتقاء وتطوير المبادرات الإنسانية، تتصدر من خلاله دول العالم كافة في مجال العطاء الإنساني إلى جانب تصدرها لكثير من المؤشرات وتبوؤها المراتب الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي في شتى المجالات.

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