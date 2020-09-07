شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإرهابى إبراهيم منير يدافع عن حرية الشذوذ والإلحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى تسجيل فيديو قديم لإبراهيم منير داخل مجلس العموم البريطانى يزعم خلاله أن الشريعة الإسلامية تمنع الحاكم من التدخل ضد الشواذ جنسيا أو الملحدين، وأنه لا تعارض بين الشريعة الإسلامية وحرية الشذوذ أو الإلحاد، وقد تزامن إعادة تداول هذا الفيديو مع الأنباء عن تنصيب إبراهيم منير مرشدا لجماعة الإخوان بعد سقوط محمود عزت فى قبضة أجهزة الأمن.

كان مجلس العموم البريطانى، قد عقد وقتها اجتماعا مع وفد من الإخوان ضم أنس التكريتى، إبراهيم منير، سندس عاصم ورفيق عبد السلام للنقاش بشأن المراجعة التى قامت بها الحكومة البريطانية لأنشطة جماعة الإخوان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حالة من التمرد المستمر تشهده جماعة الإخوان، وغضب شديد لدى شباب الجماعة الارهابية، تخطى مرحلة الاحتواء فى التنظيم، بسبب تصعيد إبراهيم منير مرشدا للجماعة خاصة وهو ما دعا جماعة الإخوان لإصدار بيانا تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية باحتواء شبابها، بعد انتشار الأقاويل حول رفضهم التام لتعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.