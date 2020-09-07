شكرا لقرائتكم خبر عن شروط قيد الخبراء بقانون تقنية المعلومات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللائحة التنفيذية لقانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت التى صدرت الأسبوع الماضى الشروط التى يجب توافرها فى الخبراء الفنيون الذين يتم قديهم بجدول الخبراء سواء كانوا من العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو من غير العاملين.

حيث نصت المادة 4 من اللائحة على "ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به، ويتم القيد فى السجل الأول الخاص بالعاملين بالجهاز بناء على القواعد والشروط والإجراءات الآتية:

1- أن يكون حاصلا على مؤهل علمى أو فنى أو تقنى يتناسب ومجال الخبرة

2-أن يكون قد أمضى عاما على الأقل فى عمله بالجهاز

3- أن يجتاز الاختبارات الفنية بالجهاز للتقدم

كما نصت المادة 5 من اللائحة التنفيذية على أن يقيد الخبراء الفنيون والتقنيون من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثانى للخبراء طبقا للقواعد والشروط الآتية :

1- أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية الكاملة ويجوز قيد الأجنبى على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية

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2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

3- الا يكونقد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بالادانة فى جريمة مخلة بالشرف

4-ا ن يكون لديه سيرة ذاتية تتضمن خبرة عملية مناسبة

5- موافقة الجهات المعنية من جهات الامن القومى على القيد بالسجل

وبينت المادة 6من اللائحة أن يقوم الخبراء بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التى يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات الفنية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات

يذكر أن المادة (10) من قانون تقنية المعلومات نصت على ان

"ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون به، ويقيد بالأخر الخبراء من الفنين والتقنين من غير العاملين بالجهاز. ويطبق عليهم فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والاحكام

واستثناء من تلك القواعد تسرى قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى قواعد وأحكام وإجراءات القيد فى كل من السجل