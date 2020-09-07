الهند تسجل 90 ألفًا و802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 90 ألفًا و802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و204 آلاف و613 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية -في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين- بأنه تم تسجيل 1016 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 71 ألفا و642 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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