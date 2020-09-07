رئيس امتحانات الثانوية يكشف موعد إعلان نتيجة الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، سيكون خلال الأسبوع الجاري. وأضاف حجازي لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 خلال الأسبوع الجاري على الأكثر. وانطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 من يوم 22 أغسطس 2020. ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية.

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