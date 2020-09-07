المغرب يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 11 ثانية

أعلنت وزارة الصحة المغربية ،الأحد، عن تسجيل 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع وعشرين الماضية ، وهو أعلى رقم تسجله المغرب منذ تفشي الوباء فيها .

وقالت وزارة الصحة أن مجموع الإصابات بالوباء في المملكة بلغ منذ مارس إلى 72 ألفا و394، بينما تماثل 55 ألفا و274 مصابا للشفاء.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1361 بعد تسجيل 32 وفاة جديدة خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية.

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وشهد المغرب منحى تصاعديا في وتيرة انتشار وباء كوفيد-19 بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يومياً منذ مطلع أغسطس.

وشدّدت السلطات في الأسابيع الأخيرة الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء بمنع التنقل من عدة مدن واليها، آخرها مدينتا خنيفرة ومريرت (وسط)، التي يبدأ منع التنقل منها وإليها الأحد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

كما عززت الإجراءات الاحترازية بإغلاق الأحياء الأكثر تضررا داخل هذه المدن، وإغلاق شواطئ عدة خلال الأسابيع الماضية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في 20 أغسطس عن قلقه إزاء ارتفاع الإصابات والوفيات من جراء الوباء، محذّراً من العودة إلى فرض حجر صحي “ستكون له انعكاسات قاسية” على اقتصاد البلاد، وفق ما نقلت “فرانس برس”.