الملك سلمان وترامب يبحثان الجهود المبذولة لتخفيف آثار جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 46 دقيقة

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصالاً هاتفيًا، الأحد، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليات تخفيف اثار جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وتعزيز الأمن الإقليمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد العاهل السعودي، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة، لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

Advertisements

من جانبه ، أكد البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحثا هاتفياً تعزيز التعاون المشترك والأمن الإقليمي.

قال بيان البيت الأبيض: “تحدث الرئيس ترمب مع الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث أشاد الرئيس برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين”.

وأضاف البيان: “سلط الرئيس ترمب الضوء على أهمية اتفاقيات إبراهيم، وناقش سبل تعزيز الأمن والازدهار الإقليمي”.

وأكد الرئيس ترمب في البيان على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.