"بحر العرب" يبتلع أحد عناصر البحرية الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة الشؤون العامة للأسطول الخامس الأمريكي، الأحد، فقدان "بحار" شمال بحر العرب وسط عمليات بحث وإنقاذ.
وقالت، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" إن "حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز وطراد الصواريخ الموجهة يو إس إس برينستون (سي جي 59) تجريان حاليا عمليات بحث وإنقاذ شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية".
وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة "الجفير"، شرق العاصمة البحرينية المنامة.
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