ترامب يرحب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات بين الإمارات وإسرائيل

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير.

وقال دير إن "ترامب والعاهل السعودي بحثا أيضا سبل تعزيز الأمن الإقليمي".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي تناول جدول أعمال قمة العشرين المقبلة وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا.

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وناقش الجانبان "أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي".

وأكد خادم الحرمين الشريفين على "مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي".

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان عن "تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام".

وأكد على "حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام".

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء الماضي، الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول، وهو ما ينطبق على الطائرات الإسرائيلية.