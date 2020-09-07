إصابة شخص بجروح خطيرة في حادث طعن بباريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شخص بجروح خطرة، الأحد، في باريس بعدما هاجمه رجل كان يحمل سلاحا أبيض لاذ بالفرار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة أن الضحية أفغاني الجنسية وطالب لجوء في فرنسا.

وقد نقل إلى مستشفى "بحال حرجة"، وفق المصدر ذاته.

ولا تزال أسباب الهجوم الذي وقع في محطة الشمال مجهولة، فيما أوكل التحقيق إلى الشرطة القضائية.