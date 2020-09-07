عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السودان يحصي خسائره وسط آمال بانحسار فيضان النيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشف الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السودان العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، عن الخسائر التي خلفها الفيضان الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.



وقال عبد الجليل خلال تصريحات تلفزيونية، إن نهر النيل شهد خلال الأيام الماضية ارتفاعات غير مسبوقة في المناسيب، موضحًا أن النيل وصل ارتفاعه إلى 17.66 متر، وهو يعتبر أعلى ارتفاع له على الإطلاق.

وأضاف أن الفيضانات تسببت بمقتل أكثر من مئة شخص وإصابة 46 آخرين، كما أن ارتفاع مناسيب المياه تسبب في انهيار أكثر من 25 ألفا و225 منزلا كليا، بالإضافة إلى 40 ألفا و616 منزلا جزئيا، كما تضرر أكثر من 179 مرفقًا، و359 من المتاجر والمخازن، إضافة إلى نفوق 5 آلاف و482 رأسا من المواشي.

Advertisements

وعن موعد انتهاء الفيضان، أوضح الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السودان، أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انخفاضًا في مناسيب نهر النيل، مضيفًا أن بعض المناطق شهدت انخفاضا في منسوب النهر بالفعل يومي السبت والاحد.

يذكر أن مجلس الأمن والدفاع السوداني أعلن السبت، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات كما قرر اعتبار أغلب مناطق البلاد منطقة كوارث طبيعية.

ونقلت وكالة أنباء السودان عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ قولها إن الفيضانات أسفرت عن تضرر أكثر من نصف مليون فرد.

وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أيضا تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات في خريف العام الجاري.