شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد استفادة أكثر من 2 مليون مواطن من تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات عدة ومن بينها تكاتف قوى الشر بالخارج بمؤامرات عالمية تستهدف النيل من استقرارها، موضحا أنه على الرغم من كل ذلك إلا أنه كان هناك حرص على استكمال ومواصلة سلسة البناء والتعمير التى تعمل عليها منذ 7 سنوات.

وأِشار إلى أنه على الرغم من التحديات أيضا التى فرضتها أزمة كورونا، إلا أن القيادة السياسية حرصت على استكمال افتتاح مشروعاتها القومية والتى تسهم فى التنمية وتطوير العشوائيات، موضحا أن الدولة قامت بإنجاز 240 ألف وحدة لصالح محدودى الدخل فى إطار تطوير العشوائيات وتسليمها دون مقابل وهو ما لم يحدث فى أى دولة بالعالم بإعطاء المواطنين سكن بديل ويواكب المعمار الحديث، موضحا أنه أكثر من 2 مليون مواطن تغيرت حياتهم بالفعل بعد الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة وتطوير للعشوائيات .

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ولفت عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء استند لمرجعية وهى تعديل قانون البناء ومن ثم الحاجة لوضع مخططات جادة وعدم ترك أكثر من 40 % من المناطق غير المخططة والعشوائيات كانت فى كافة محافظة الجمهورية فهناك 226 مدينة بها عشوائيات من 234 مدينة.

وشدد أن البرلمان حرص على وضع قاعدة تشريعية لبناء الدولة والعمل لصالح المواطن فى الوصول لنسق حضارى جيد، قائلا " هذا القانون جاء نجدة كبيرة للمواطنين ليحصل على مركز قانونى ومن ثم يكون مالك لعقار مرخص ومقنن .. كما أنه تم تقسيم المناطق لـ 3 شرئح بشأن قيمة التصالح وهناك محافظات مثل القاهرة تجاوبت فى تخفيض القيمة لمحدودى الدخل ".