شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر قبالة مقاطعة "إيباراكي" الواقعة شمالي شرق العاصمة اليابانية طوكيو اليوم???. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي وقع عند الساعة الـ06.34 بالتوقيت المحلي (00.34 بتوقيت موسكو ) كان مركزه قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" ( جزيرة هونشو)، وعلى عمق 20 كيلومترا

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