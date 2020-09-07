شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار قوي يقترب من كوريا الجنوبية بعد تسببه في أمطار غزيرة باليابان والان نبدء بالتفاصيل

اقترب إعصار هايشن من بوسان بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في اليابان.

وأمرت السلطات اليابانية نحو 8ر1 مليون مقيم بالفرار من منازلهم في كيوشو اليابانية وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي اجتاز فيه الإعصار الجزيرة الواقعة جنوبي اليابان.

وأفادت التقارير بأن عشرات اليابانيين أصيبوا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأمواج عالية وعاصفة شديدة.

وتسبب إعصار هايشن، وهو ثاني إعصار يضرب جنوب اليابان خلال أسبوع، في هطول 71 ملم من الأمطار في ساعة واحدة على قرية توكارا بمحافظة كاجوشيما.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن العاصفة دفعت شركات الطيران إلى إلغاء 579 رحلة اليوم الاثنين، بعد إلغاء 557 رحلة يوم الأحد.

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وقرر المشغلون إيقاف مئات رحلات قطارات شينكانسن السريعة مؤقتا اليوم الاثنين.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 448 ألفا و400 منزل في كيوشو، يقع الكثير منها في مقاطعة ناجازاكي وكاجوشيما، بحسب ما ذكرته شركة كهرباء كيوشو.

وكان مركز العاصفة على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال غربي جزيرة تسوشيما بحلول الساعة 7 من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي(2200 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، متجهة شمالا بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى 144 كيلومترا في الساعة وزوابع تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة، وفقا لهيئة الأرصاد اليابانية.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط من مرور إعصار ميساك بالقرب من جزيرتي كيوشو وأوكيناوا، ملحقا إصابات بعشرات الأشخاص قبل أن تتراجع قوته يوم الخميس الماضي.

وفي تموز/يوليو الماضي، تسببت الأمطار التي حطمت الرقم القياسي في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في كيوشو، مما أسفر عن مقتل العشرات من السكان، بمن فيهم 65 في محافظة كوماموتو.