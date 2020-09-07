وزير الصحة البريطاني: وزير الصحة: الزيادة الحادة في حالات كوفيد-19 «تثير القلق»

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، والتي سجلت 2988 حالة اليوم الأحد في أعلى قفزة في الإصابات منذ مايو أيار، أمر "يثير القلق". لكن هانكوك قال إن معظم الإصابات كانت لأشخاص أصغر سنا.

وأضاف الوزير "الزيادة في عدد الحالات التي شهدناها اليوم مقلقة... الحالات معظمها بين أناس أصغر سنا. لكننا شهدنا في دول أخرى بأنحاء العالم وفي أوروبا أن تلك الزيادة في الحالات بين صغار السن تقود إلى زيادة بين كل فئات السكان بوجه عام".

ومضى يقول إن على الجميع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي للحيلولة دون تفشي العدوى.

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