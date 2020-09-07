شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من التهاون مع "كورونا" ومطالبات بالالتزام بالإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت النائبة هالة سيد حسن، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من الاستهتار والاستهانة فى مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من الإصابة بالفيروس، داعية الجميع إلى ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم والتطهير، لدعم جهود الدولة للقضاء على الفيروس فى مصر، فى ظل انخفاض الإصابات وحالات الوفاة فى الأسابيع الأخيرة.

وقالت عضو مجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إنه فى ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى الأسابيع الأخيرة وانخفاضها إلى أقل من 200 حالة يوميا وأحيانا وصلت إلى أقل من 100 حالة، فإن الأمر يستلزم من كل مواطن أن يلتزم بإتباع الإجراءات الاحترازية المحددة للوقاية من الفيروس وعدم الإصابة به، مؤكدة أن الالتزام هو السبيل الوحيد للقضاء على الفيروس فى مصر، والوصول إلى نقطة "صفر إصابات" لتصبح مصر خالية من فيروس كورونا.

وتابعت النائبة هالة سيد حسن: "ليس معنى انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا أن نتعامل مع الأمر وكأننا انتصرنا على الفيروس وقضينا عليه، لأن ذلك ليس صحيح، ومازالت هناك حالات إصابة يوميا، ولابد من الحذر الشديد خاصة فى ظل التخوفات من وجود موجة ثانية لفيروس كورونا فى الشتاء".

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وأشارت إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة فى مواجهة الفيروس واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة، ولابد من تعاون المواطنين مع جهود مؤسسات الدولة لمواصلة محاصرة الفيروس والقضاء عليه.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت جهود مجابهة فيروس "كورونا"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الحالى لانتشار الفيروس، فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، والحالات الجديدة، وإجمالى عدد المصابين والوفيات.

وعرضت وزيرة الصحة رسما توضيحيا لمنحنى الإصابات والشفاء والوفيات منذ فبراير الماضي، وتطرقت إلى مقارنة نسبة انتشار الأعراض بين الإصابات فى بعض البلاد حول العالم، والتى اختلفت شدتها من بلد إلى آخر.