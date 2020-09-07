شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان يرد على قنوات إعلام الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الرعاية الاجتماعية من أبرز الملفات التى حظيت باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على الفئات غير القادرة حيث تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للرعاية الاجتماعية والأسر غير القادرة فى العام المالى الجارى، وهذا كله يعكس ترجمة الدولة للاهتمام بالطبقة غير القادرة وهذا الأمر تسبب فى إصابة الجماعة الإرهابية ومموليها بالجنون، وذهبت بعض القنوات التابعة لهم وعلى رأسها الجزيرة تبث الشائعات والأكاذيب وتختلق قصص من وحى الخيال لتشويه صورة مؤسسات الدولة.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن السنوات السابقة شهدت اهتمام فى جميع القطاعات، واستطاعت القيادة السياسية أن تعيد بناء مؤسسات الدولة، وبعدما كانت الأوضاع حرجة فى بالأمس القريب خلال ست سنوات أصبح هناك طفرة وإنجازات قومية على الأرض وبنية تحتية وكم كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى، كل هذه النجاحات والانجازات فى الوقت الذى تواصل الدولة المصرية حربها على الإرهاب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية وقنواتها الشيطانية تريد أن تشوه كل هذه الانجازات، وتعتمد على الأخبار الكاذبة والشائعات فى محاولة منها لتشويه الصورة وعودة هذه الجماعة المشبوهة الإرهابية للمشهد مرة أخرى بعدما لفظها الجميع دون عودة، مناشدا المواطنين عدم مشاركة أيا من الأخبار الكاذبة والوقوف على الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية الموثوقة.