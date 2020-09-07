البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز 4.13 مليون والوفيات 126 ألفاً و650

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في وقت متأخر من يوم الأحد تسجيل 14 الفا و 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 4 ملايين و 137 ألفا و 500 حالة.

كما شهدت البلاد 447 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 ألفا و 650 حالة.

وقالت الوزارة أيضا في نشرتها اليومية إن 3 ملايين و 317 ألفا و 227 مريضا - أو ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي حالات الاصابة في البلاد- تعافوا حتى الآن. ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 693 الفا 644 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة والهند .