​تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكثف استعدادات متابعة جولة إعادة انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لإطلاق أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر إجراء الجولة الثانية منها في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بعد أن حصلت على 1500 تصريح من الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات.

وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومي 11 و12 أغسطس الماضي، داخل مقر التنسيقية في القاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام وداخل اللجان، بحسب بيان صادر عنها اليوم.

وخلال اليوم الأول، أصدرت غرفة العمليات بيانًا حول انتظام العملية الانتخابية على مستوى قرى ونجوع مصر، أعقب ذلك مؤتمر صحفي حضره عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، لإفادة الرأي العام بما يصل لغرفة العمليات من معلومات على الأرض.

Advertisements

وفي اليوم الثاني، أصدرت الغرفة 3 بيانات على مدار اليوم، لتنوير الرأي العام بكل المستجدات، كما عقدت مؤتمرًا صحفيًا في منتصف اليوم، وآخر مع نهاية التصويت وبدء فرز الأصوات داخل اللجان العامة.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات في الدوائر التي ستشهد جولة إعادة على مقاعد الفردي.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها في المحافظات التي ستشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "زووم" بالإضافة لإصدارها تقارير المتابعة للعملية الانتخابية برمتها.