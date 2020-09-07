اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة ابنة عم ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بسرقة فايدة أحمد الصباحي، ابنة عم الفنانة ماجدة الصباحي.

واستخدم المتهمون في القضية "الكمامة" أثناء ارتكابهم للجريمة وهم: "هند.م"، 34 سنة، خادمة لدى المجني عليها، "وائل.ع"، 34 سنة، عاطل، زوج الأولى، وآية.م"، 25 سنة، بدون عمل، شقيقة الأولى.

كشفت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 8660 لسنة 2020 جنح الدقي، أن فادية أحمد الصباحي، أبلغت بقيام مجهولين مرتدين "كمامات طبية" بالطرق على باب مسكنها، والدلوف والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها الواردة بالتقرير الطبي وتقييد يدها وقدمها والاستيلاء على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الشقة عنوة عنها وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها بإحالتهم للمحاكمة.