العاهل السعودي لترامب: الحل العادل للقضية الفلسطينية ينطلق من المبادرة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الحل العادل للقضية الفلسطينية ينطلق من المبادرة العربية للسلام التي أطلقتها المملكة في القمة العربية ببيروت عام 2002.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" في وقت متأخر من مساء الأحد أن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس ترامب بحثا خلاله أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا.

واوضحت "واس" أن" الملك سلمان أعرب عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإحلال السلام، وأكد حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة وللمبادرة العربية للسلام".