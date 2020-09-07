اعتماد التعليم عن بعد في 3 مقاطعات ومجموعة من الأحياء في مراكش

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، اليوم الأحد، عن اعتماد نمط التعليم عن بعد، في ثلاث مقاطعات ومجموعة من الأحياء بالمدينة الحمراء، مع اعتماد صيغة التعليم الحضوري بالتناوب في باقي تراب عمالة مراكش، بعد انطلاق الدخول المدرسي، غدا الاثنين.

وذكر بلاغ للأكاديمية أنه “تبعا لاجتماع اللجنة التقنية لتبادل المعلومات وتتبع الدخول المدرسي، المنعقد أمس، برئاسة والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، تقرر اعتماد نمط التعليم عن بعد بالمؤسسات العمومية والخصوصية المتواجدة بثلاث مقاطعات على مستوى مراكش، وهي مقاطعة لمحاميد والحي المحمدي والحي الحسني”.

ويتعلق الأمر أيضا، بحي بن تاشفين، وحي الآفاق، وأبي هريرة بأزلي، وسعادة بإزيكي، وشارع حمان الفطواكي، وشارع المصلى والتقدم وأحمد قرماش بالحي العسكري، إلى جانب دوار بلعكيد (ضواحي مراكش).

بالمقابل، أكدت الأكاديمية الجهوية أن النمط التربوي الذي تقرر اعتماده على مستوى المديرية الإقليمية لمراكش هو نمط التعليم الحضوري بالتناوب بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية الحضرية والقروية، العمومية والخصوصية، ما عدا المؤسسات العمومية والخصوصية المتواجدة بالمقاطعات والأحياء المشار إليها سلفا.

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وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي قد أكدت، في وقت سابق من اليوم، أن الأنماط التربوية التي ستعتمد على مستوى عمالة مراكش، ستظل رهينة بتطورات الوضعية الوبائية وشروط تنزيل البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية.

وعقدت اللجنة التقنية لتبادل المعلومات وتتبع الدخول المدرسي، أمس السبت، اجتماعا تحت رئاسة والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وذلك في إطار التحضير للدخول المدرسي 2020-2021، الذي سينطلق غدا الإثنين.

وقد تم خلال الاجتماع، الذي حضره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرة الجهوية للصحة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش وباقي الأعضاء، تقديم مختلف المعطيات المرتبطة برغبات الأسر واقتراحات المؤسسات التعليمية في شأن الأنماط التربوية الأنسب على مستوى عمالة مراكش.