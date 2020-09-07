عاجل…تأجيل امتحانات الدورة الربيعية بالجامعات في الدار البيضاء لمدة أربعة عشر يوما

أعلنت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اليوم الأحد، تأجيلها لجميع امتحانات الدورة الربيعية برسم السنة الجامعية 2019- 2020، وذلك تبعا للقرار الذي أصدرته الحكومة يقضي بإغلاق مدينة الدار البيضاء بسبب تفجر الوضع الوبائي بها.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، قبل قليل، أن الامتحانات سيتم تأجيلها ب14 يوما، وذلك بسبب تزايد البؤر الوبائية، وبالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار تم اتخاذه في إطار التدابير الرامية إلى تطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مدينة الدار البيضاء، هذه التدابير التي همت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وعرفت مدينة الدار البيضاء تفجرا في الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة، إذ سجلت اليوم الأحد 773 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينا بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 11 وفاة.

Advertisements

وكانت الحكومة قد قررت اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا.

وتشمل هذه التدابير، بحسب بلاغ للحكومة، إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين ، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا.

كما تهم إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيستمر العمل بهذه التدابير طيلة أربعة عشر يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.