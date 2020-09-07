شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل .. إصابات كورونا تتجاوز 13ر4 مليون والوفيات 126 ألفا و650 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في وقت متأخر من يوم الأحد تسجيل 14 الفا و 520 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتجاوز العدد الإجمالي للاصابات 4 ملايين و 137 الفا و 500 حالة.

كما شهدت البلاد 447 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 الفا و 650 حالة.

وقالت الوزارة أيضا في نشرتها اليومية إن 3 ملايين و 317 الفا و 227 مريضا - أو ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي حالات الاصابة في البلاد- تعافوا حتى الآن. ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 693 الفا 644 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة والهند .