شكرا لقرائتكم خبر عن جسر جوي بين القاهرة والخرطوم لدعم متضرري الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

وصلت طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية "خيام ومواد غذائية" تقدر بــ23 طنا ونصف لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات أمس، إلى مطار الخرطوم الدولي بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات. وعبرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ فى تصريح بمطار الخرطوم عن شكر بلادها للحكومة والشعب المصري لوصول أول طائرتين من الجسر الجوي واستجابتها السريعة بعد أن أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمجابهة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد، مشيرةً إلى أن المساعدات المصرية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين وهذه المساعدات تعكس روابط الأخوة والصداقة بين الشعبين.

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