شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 151 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 151 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى أمس. وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

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