شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار تسجّل 100 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ميانمار أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد بإصابة 100 حالةً جديدةً مساء أمس. وذكرت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار: إنّ غالبية الحالات الجديدة قد أصيبوا بالعدوى محلياً، ومعظمهم في مدينة يانجون المركز التجاري في البلاد. وبلغ عدد حالات الإصابة المسجّلة 1419 حالة مع تعافي 385 حالة ووفاة ثماني حالات.

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