شكرا لقرائتكم خبر عن حراك أغسطس الشعبي الليبي يرفض اجتماع المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حراك 23 أغسطس، المنبثق عن المظاهرات الشعبية التي اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس رفضه لجميع الشخصيات على المشهد السياسي، مشيرًا إلى أنهم هرولوا إلى المغرب لتحقيق مصالح شخصية وضمان الحصول على مقاعد في السلطة خلال المرحلة المقبلة لافتًا في بيان صدر، ليل السبت، إلى أن «اجتماع المغرب» يسعى إلى تقسيم المناصب ونهب أموال الشعب الليبي برعاية الأمم المتحدة.

ويشارك في الاجتماع المقام في العاصمة المغربية الرباط، والذي أطلق عليه «الصخيرات 2» وفد من البرلمان الليبي، ووفد من مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس، فيما لم يعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر موقفه من هذا الاجتماع.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن «اجتماع المغرب» يمهد لاجتماع قادم في جنيف تشارك فيه لجنة الحوار من مجلسي النواب والدولة وأعضاء لجان الحوار الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين والمبادرات التي تم طرحها، سواء إعلان القاهرة أو مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح المريمي أن الاجتماع سيجري خلاله التأكيد على وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القوات التركية والجماعات الإرهابية والمرتزقة، كما سيتم مناقشة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وبيّن المريمي أن وفد مجلس النواب وصل إلى المغرب ومؤلف من النواب «يوسف العقوري، عادل محفوظ، عصام الجهاني، مصباح دومة، إدريس عمران».

من جانب آخر، اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، تركيا بمحاولة الضغط وابتزاز أوروبا بورقة المرتزقة والدفع بالإرهابيين إلى ليبيا، وشدد في تصريحات تليفزيونية على التمسك بإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.