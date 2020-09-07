شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية أمس الأحد، نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وقدمت الوزارة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحية وللجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعبا، مع التمنيات للجريح بالشفاء العاجل.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة التام مع الجمهورية التونسية في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسي.

وقال مسؤولون أمنيون في تونس أمس الأحد إن قوات الشرطة قتلت ثلاثة «إرهابيين» أمس بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما.

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ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

وفي مارس الماضي، فجر إرهابيان يستقلان دراجة نارية نفسيهما أمام السفارة الأمريكية في تونس العاصمة ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي لرويترز: «قام إرهابيون بطعن اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما. ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة».