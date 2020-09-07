شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات حاشدة في بيلاروس للمطالبة بتنحي لوكاشينكو والان نبدء بالتفاصيل
ورفع المتظاهرون أعلامًا بيضاء وحمراء تشير إلى المعارضة وتحركوا من أحياء عدّة في العاصمة باتجاه وسط المدينة، حيث انتشر عناصر الشرطة بكثرة، ونشرت قوات أمنية كبيرة مزوّدة بخراطيم مياه وآليات مصفّحة، وكذلك قوات للجيش حول العديد من المباني المهمة.
كما أغلقت محطات المترو بأسلاك شائكة، لكن ذلك لم يمنع المجموعات الأولى من المتظاهرين من التوجّه إلى وسط العاصمة.
والسبت، دعت المعارضة المتظاهرين إلى التجمع في ميدان الاستقلال في مينسك من أجل «مسيرة الوحدة»، مع التخطيط لمظاهرات مماثلة في مدن بيلاروسية أخرى.
وجذبت المظاهرات الماضية في أيام الأحد مئات الآلاف من الأشخاص، رغم حظر مثل هذه التجمعات.
ويطالب المتظاهرون ليس فقط باستقالة لوكاشينكو، بل والإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء انتخابات جديدة، وعقد محاكمات بشأن العنف من جانب الشرطة.
وتجنب لوكاشينكو حتى الآن الدخول في أي حوار مع المعارضة. وأعلن الرئيس والسلطات الانتخابية أنه فاز في انتخابات 9 أغسطس بنسبة أصوات تجاوزت 80 %. وجاء إعلان فوز لوكاشينكو بولاية جديدة بعد أن حكم بالفعل لأكثر من ربع قرن.
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