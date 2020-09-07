شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: متمسكون بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
وقال عريقات، في بيان عقب مباحثات هاتفية مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز انان، إن «تحقيق السلام أمر ممكن شرط أن يقوم على إنهاء الاحتلال وحل الدولتين على حدود 1976 ورفض الضم والاستيطان الإسرائيلي».
وعبر عريقات عن تقدير فلسطين لجهود ألمانيا من أجل إحياء إمكانية صناعة السلام عبر مؤتمر دولي على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية.
من جهة أخرى، أعلن عريقات أن فلسطين سوف تقطع علاقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وقال بهذا الصدد: «سوف نبذل جهودا جبارة لمنع مخالفة القانون الدولي ونقل أي سفارة إلى القدس، ولكن أي دولة سوف تصر وتنقل سفارتها، فإن دولة فلسطين سوف تقطع علاقاتها وتسحب سفيرها».
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى تحرك عربي وإسلامي لدعم الجهود الفلسطينية في منع الدول من نقل سفاراتها إلى القدس.
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