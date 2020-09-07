"النواب الليبي" يحدد مهام لجنته باجتماعات المغرب

حدد مجلس النواب الليبي، الأحد، مهام لجنته المشاركة في اجتماعات المغرب في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية والتمهيد لحوار سياسي برعاية أممية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن مهام اللجنة مُحددة وفقاً لقرار تكليفها ويقتصر دورها في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط والرجوع بها إلى مجلس النواب والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد بليحق، في تصريحات صحفية، أنه "ليس هناك أي طرح لأسماء أو غير ذلك حول المناصب السيادية".

وتابع: "دور اللجنة يقتصر على توزيع هذه المناصب السيادية فقط".

وأشار إلى أن "هذه اللجنة ليست بديلاً عن لجنة الثلاثة عشر الممثلة لمجلس النواب والمنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر والمُعلن عنها سابقاً من قبل مجلس النواب والتي سوف تمثل مجلس النواب في الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة".

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ووصل، السبت، ممثلو طرفي النزاع في ليبيا، إلى العاصمة المغربية الرباط، للبدء في عملية تفاوضية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بدأت فعليا الأحد.



وستستمر الجلسات حتى، الإثنين، على أن يُعلن نهاية كُل يوم عن مخرجات هذه اللقاءات التي ستتمحور أساساً حول تثبيت وقف إطلاق النار، ومناقشة المناصب السيادية السبعة، وخاصة منصبي محافظ المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي هذا اللقاء، في أعقاب الدعوة التي وجهتها المملكة المغربية إلى الفرقاء الليبيين، مُؤكدة استعداداتها لتوفير جميع الوسائل لتقريب الرؤى بين الليبيين، والخروج بحل سياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.



وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا من جهات عدة على رأسها الأمم المتحدة، ومختلف الأطراف الليبية.

وبحسب المعطيات التي توصلت إليها " الخليج 365" من مصادر مطلعة على سير العملية التفاوضية، فإن هذا اللقاء يعتبر تمهيداً لنظيره الذي سيعقد في جنيف، كما أن جدول أعماله سيتمحور حول تثبيت عملية وقف إطلاق النار، وأيضا توزيع المناصب السيادية في البلاد.