شكرا لقرائتكم شاهد.. استسلام العشرات من ميليشيات الحوثي بجبهة الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلم العشرات من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية، أنفسهم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الجوف شمالي اليمن، وذلك بعد حصارهم من قبل القوات الحكومية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، من أسر 45 من مقاتلي مليشيا الحوثي، الأحد، خلال المعارك التي دارت بين الطرفين، في جبهة النضود بمحافظة الجوف.

Advertisements

ونشر مركز سبأ الإعلامي، مقطع فيديو لعدد من مقاتلي مليشيا الحوثي، خلال تسليم أنفسهم أسرهم، في المعارك التي حقق فيها أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة، وسيطروا على مواقع استراتيجية شمال الحزم، مركز محافظة الجوف.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن أبطال القوات المسلحة شنو هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي شمال النضود ، وتمكنو من تحرير عدداً من المواقع أهمها قرن بن عجيل، وتبة الصليحي، والمحازيم، وقد تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكانت القوات الحكومية قد استعادة مناطق مهمة من قبضة الحوثيين، أبرزها "جبل عرفان، قرن الكدادي، وجبل الصبايغ" وتطبق حصارا شبه كلي على مواقع الحوثيين في "النضود والعلم" واستمرار المعارك مع تقدم القوات باتجاه "بئـر المزاريق" شمال شرق مدينة الحزم مركز المحافظة.