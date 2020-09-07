شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قذائف وجهتها "هيومان رايتس ووتش" لقطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات القطرية بسبب ملف العمالة الأجنبية، حيث وثقت المنظمة روايات أكثر من 100 عامل أجنبى فى قطر تحدثوا عن الانتهاكات التى تعرضوا لها.

وفيما يلى أهم النقاط التى وردت فى التقرير:

- أكدت المنظمة الدولية، أن الانتهاكات استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها

-قالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك "أرباب العمل فى قطر الذين يعملون لحسابهم وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة كثيرا ما يؤخرون أو يحجبون أو يقتطعون بشكل تعسفى أجور العمال".

-قالت هيومن رايتس ووتش إنها قابلت أكثر من 93 عامل أجنبى يعملون فى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل وراجعت الوثائق القانونية كجزء من تحقيقها.

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-قالت المنظمة: "غالبا ما يمتنع أرباب العمل عن دفع أجور العمل الإضافى المشار إليه فى التعاقد ومزايا نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين دون عقاب".

-قالت هيومن رايتس ووتش: "منذ ظهور الوباء لأول مرة فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر".

-قال العمال لـ هيومن رايتس ووتش أن "فى أسوأ الحالات، توقف أصحاب العمل ببساطة عن دفع أجورهم وأنهم غالبا ما كانوا يجدون صعوبة فى الحصول على الطعام".

-قالت المنظمة : "إن استدعاء أصحاب العمل وشركاتهم إلى إدارة علاقات العمل أو لجان تسوية النزاعات العمالية أمر صعب ومكلف ويستغرق وقت طويل وغير فعال وقد يسفر فى النهاية عن أعمال انتقامية".

-سلط تقرير هيومن رايتس ووتش المكون من 78 صفحة الضوء على قضية حارس أمن أوغندى حصل على وعد بالحصول على مبلغ 329 دولار شهري، لكنه حصل على أجر شهر واحد فقط بين سبتمبر 2019 وديسمبر 2019.