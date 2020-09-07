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محمد اسماعيل - القاهرة - جرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19) بالوطن العربي إلى مليون و339ألفًا و391 حالة، توفي منهم 24 ألفًا و745 حالة.
وسجلت جميع الدول العربية حالات إصابات ووفيات جديدة، حيث سجل الوطن العربي 12 ألفًا و205 إصابات اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت وزارات الصحة في 22 دولة، وهو رقم لم يسجل عربيًا منذ عيد الأضحى الماضي؛ الذي كان يوافق 30 يوليو المنصرم.
بينما عاود منحنى الوفيات في الإرتفاع، حيث سُجل اليوم 244 حالة، على عكس الأسبوع الماضي، الذي شهد ثبات في حالات الوفيات ولم يتجاوز عدد الوفيات اليومي 210 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى حصيلة يومية عربيًا: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة .. والوفيات تعاود الارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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