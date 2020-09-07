"الجمعيات الأهلية ودعم بملياري جنيه".. نائب وزير الزراعة يكشف خطة الدولة لدعم مربي الماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أهمية خاصة بمربيي المواشي، وتحديدًا صغار المربيين، مشيرًا إلى أن آخر شواهد هذا الاهتمام، توجيه الرئيس بمضاعفة دعم مشروع إحياء البتلو، بـ2 مليار جنيه.

وأضاف الصياد لـ"الخليج 365"، أن المشروع القومي للبتلو في 2017 بقيمة 100 مليون جنيه، وظل يتوسع حتى تم إنفاق 2 مليار و600 مليون جنيه، وبعد توجيه الرئيس السيسي، سيصبح بقيمة 4 مليارات و600 ألف جنيه، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 15 ألف شخص بحجم تسمين للماشية بلغ 183 ألف رأس ماشية، بواقع إنتاج 45 ألف طن لحوم زائدة؛ ما يقلل الاستيراد من الخارج.

Advertisements

وأكد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة مشاركة الجمعيات الأهلية لما لديها من قاعدة كبيرة.

وأشار الصياد، إلى ضرورة توفير العلف الآمن، مضيغًا أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب الاجتماع شدد على أهمية تطوير منشآت الألبان ودعم منافذ تجميع المراكز وتحسين عملية التسويق.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اجتماع الرئيس السيسي بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موجها بدعم المربيين ب2مليار جنيه جديدة بالمشروع القومي للبتلو.