مصرع شخص في اصطدام سيارة بدراجة نارية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
لقي شاب مصرعه في اصطدام دراجة بخارية بسيارة "نقل"، على طريق رأس البر، في وقت متأخر من مساء الأحد، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ وجرى تسيير الحركة المرورية بعد تعطلها.
جرى نقل المتوفي عمر أبو سنة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، لحين استصدار تصريح بالدفن، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المركز الطبي.
وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الجنونية.
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