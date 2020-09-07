ما بين الابتسامة والأنين.. أبرز صور فيضانات السودان

بإبتسامة ممزوجة بالحسرة والأنين ظهرت وجوه الكثير من الشعب السوداني المتضرر جراء السيول التي ضربت البلاد و أدت لسقوط ضحايا وتضرر 16 ولاية وتشرد أكثر من نصف مليون نسمة، محاولين بث الأمل لصغارهم والمحيطين وعدم الاستسلام لتلك الكارثة، وتداول رواد

مواقع التواصل الإجتماعي عدد من تلك الصور بجانب مظاهر الانهيار التي حلت بألاف المنازل، لتظهرغارقة بمياه الفيضانات والجميع يحاول النجاة منها.

وتفاعل الكثيرون من النشطاء مع تلك الصور معلنين

تضامنهم معوشعبها، وشهدت الصور تعاطف كبير من قبل المغردون خاصة مع المشاهد التي ظهر فيها المواطنون غارقون في مياه السيول محاولين التقاط أي شئ منما تبقى من منازلهم.

كما نشر البعض عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر سقوط بعض المباني وتأثير الفيضانات على البلاد، وانهال المغردون بالدعاء ورسائل الدعم للسودان وأهلها.

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