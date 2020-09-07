بإبتسامة ممزوجة بالحسرة والأنين ظهرت وجوه الكثير من الشعب السوداني المتضرر جراء السيول التي ضربت البلاد و أدت لسقوط ضحايا وتضرر 16 ولاية وتشرد أكثر من نصف مليون نسمة، محاولين بث الأمل لصغارهم والمحيطين وعدم الاستسلام لتلك الكارثة، وتداول روادمواقع التواصل الإجتماعي عدد من تلك الصور بجانب مظاهر الانهيار التي حلت بألاف المنازل، لتظهر السودان غارقة بمياه الفيضانات والجميع يحاول النجاة منها.
وتفاعل الكثيرون من النشطاء مع تلك الصور معلنينتضامنهم مع السودان وشعبها، وشهدت الصور تعاطف كبير من قبل المغردون خاصة مع المشاهد التي ظهر فيها المواطنون غارقون في مياه السيول محاولين التقاط أي شئ منما تبقى من منازلهم.
كما نشر البعض عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر سقوط بعض المباني وتأثير الفيضانات على البلاد، وانهال المغردون بالدعاء ورسائل الدعم للسودان وأهلها.
كانت هذه تفاصيل خبر ما بين الابتسامة والأنين.. أبرز صور فيضانات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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