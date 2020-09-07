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التحالف يسقط درون حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من

إيران باتجاه الأراضي .

وصرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف

المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي قوله إن الطائرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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