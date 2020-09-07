ونقل المركز الإعلامي لقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»، عن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي تصريحه بأن القوات الحكومية، بدعم من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، تمكنت في الساعات الماضية من «تحقيق انتصارات كبيرة» و«تحرير مساحات واسعة ومواقع إستراتيجية شرقي مركز محافظة الجوف مدينة الحزم، بما فيها جبل عرفان وقرن الكدادي ومختم الحبيل وقرون الهنادية».
ولفت المسؤول إلى أن قوات هادي سبق أن استطاعت تطهير جبال الصبايغ وعدد من المواقع المحيطة بها، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال مستمرة في مختلف جبهات القتال في الجوف، «وسط تقدم مستمر لقوات الحكومة المدعومة من طيران التحالف».
كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تعلن عن انتصارات كبيرة على الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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