احتجاج باكستاني على انتهاك الهند اتفاقية وقف إطلاق النار

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، دبلوماسيا هنديا بارزاً بالسفارة الهندية لدى إسلام أباد، لتسجيل احتجاج شديد اللهجة على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان، وقصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة بالسكان في قطاع «راخشيكري» عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، ما أدى إلى إصابة صبي باكستاني بجروح.

وأضاف أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لانتهاكها اتفاقية وقف إطلاق النار، واستهدافها مناطق مأهولة بالسكان بنيران مدفعية الميدان وقذائف الهاون ذات العيار الثقيل وأسلحة آلية.