الجامعة تتابع انتخابات مجلس الشيوخ المصري

استعرض الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس بعثة الجامعة، السفير أحمد رشيد خطابي، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، خطة انتشار البعثة في بعض محافظات جولة الإعادة لانتخابات المجلس المقرر إجراؤها يومي 8 و9 من الشهر الجاري.

وقالت الجامعة العربية في بيان اليوم: إن اللقاء جاء في ضوء مواصلة البعثة لمهمتها بمتابعة مجريات جولة الإعادة للقيام بأعمال رصد ومشاهدة وملاحظة الاقتراع والعدّ والفرز، طبقاً للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تحدد حقوق وواجبات بعثة المتابعة.

وأشارت إلى أن السفير خطابي اطّلع خلال اللقاء على الترتيبات التنظيمية المتخذة من قبل الهيئة بصفتها المؤسسة الدستورية المشرفة حصرياً على جميع الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية.