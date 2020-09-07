دول غرب إفريقيا تتعهد بعودة كيتا إذا استدعاه القضاء

تعهدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن يعود الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا إلى مالي (75 عاما)، بعد ما غادر إلى الإمارات لتلقي العلاج، في حال استدعاه القضاء، كما أفاد المجلس العسكري الذي أطاحه والمنظمة الإقليمية.

وأعلن مصدر قريب من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا في 18 أغسطس لفرانس برس، أن الأعضاء الـ15 في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «تعهدوا خطيا بأن يمثل الرئيس السابق أمام القضاء في حال استدعاه».

وأضاف المصدر أنه غداة رحيل كيتا إلى الإمارات لتلقي العلاج «شاركت بعثة الأمم المتحدة في مالي في المفاوضات لضمان مغادرته».

وكان رحيله لتلقي العلاج في الخارج مطروحا بعد إطاحته. وتأكد ذلك مطلع الأسبوع بعد إصابته بحسب أطبائه بسكتة دماغية نقل أثرها إلى المستشفى، الثلاثاء في باماكو وغادره الخميس.