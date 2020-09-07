التحالف يعلن عن تدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات كانت متجهة نحو السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات كانت متجهة صوب السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني أطلقها الحوثيون صوب السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن: “قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة”، بحسب ما ذكرت الوكالة.

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وأعلن التحالف يوم أمس الأول الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) باتجاه المملكة العربية السعودية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.