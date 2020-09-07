كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المغرب يسجل رقم قياسي جديد لإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المغرب، اليوم الأحد، رقماً قياسياً في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 بلغ 2234 حالة جديدة في الساعات الأربع وعشرين الماضية، وفق ما أفادت وزارة الصحة في آخر حصيلة رسمية.

وارتفع مجموع الإصابات بالوباء في المملكة منذ مارس الماضي إلى 72 ألفاً و394، بينما تماثل 55 ألفاً و274 مصاباً للشفاء، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1361 بعد تسجيل 32 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وشهدت المملكة منحى تصاعدياً في وتيرة انتشار وباء كوفيد-19 بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يومياً منذ مطلع أغسطس الماضي، ما أثار انتقادات لكيفية التعامل مع الأزمة الصحية وظروف التكفّل بالمرضى والتراخي في احترام الإجراءات الوقائية.

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ومن جانب آخر، أعلنت مقاولة مغربية متخصصة الجمعة الماضي الشروع في إنتاج مئة ألف وحدة من اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، على أن تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون وحدة شهرياً.

وشدّدت السلطات في الأسابيع الأخيرة الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء بمنع التنقل من عدة مدن واليها، آخرها مدينتا خنيفرة ومريرت (وسط) التي يبدأ منع التنقل منها وإليها أمس وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

كما عززت الإجراءات الاحترازية بإغلاق الأحياء الأكثر تضرراً داخل هذه المدن، وإغلاق عدة شواطئ خلال الأسابيع الماضية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في 20 أغسطس الماضي عن قلقه إزاء ارتفاع الإصابات والوفيات جراء الوباء، محذّراً من العودة إلى فرض حجر صحي "ستكون له انعكاسات قاسية" على اقتصاد البلاد.